Pnrr, ok al reclutamento urgente di personale nelle scuole

Il Consiglio Valle ha approvato, con 19 voti a favore (Uv, Av-Vda Unie, Fd-Pd, Sa, Pla) e 16 astensioni (Lega Vda, Pcp, FI, Gm), un disegno di legge che contiene disposizioni urgenti per il reclutamento di personale per il rafforzamento amministrativo delle istituzioni scolastiche regionale per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per il reclutamento di personale a tempo determinato.

Contestualmente è stato respinto un ordine del giorno depositato in Aula dal gruppo Progetto civico progressista che chiedeva di relazionare nelle commissioni consiliari competenti rispetto agli interventi sul Pnrr delle singole istituzioni scolastiche, sui criteri di attribuzione del personale e sulle intenzioni riguardo alla copertura dei posti vacanti nell'organico delle segreterie scolastiche.

Il testo, depositato dalla giunta il 6 luglio e composto di tre articoli, è stato illustrato all'Aula dal presidente della seconda Commissione, Antonino Malacrinò (Fd-Pd): "Si prevede l'assunzione a tempo determinato di personale, appartenente alle categorie D e C2, per un numero complessivo di quindici unità da destinarsi alle istituzioni di scuola media superiore e del ciclo primario. Il reclutamento di personale a tempo determinato avverrà mediante utilizzo a scorrimento delle graduatorie formate all'esito delle procedure semplificate previste dalla legge di stabilità regionale per il triennio 2023-2025. Una volta soddisfatte le prioritarie necessità correlate all'attuazione in ambito regionale del Pnrr, sarà autorizzato lo scorrimento delle graduatorie ordinarie anche per le assunzioni a tempo determinato ordinariamente previste per il soddisfacimento delle esigenze temporanee".

"Le nostre riserve - ha detto il vicecapogruppo della Lega, Stefano Aggravi, - riguardano innanzitutto una questione legata alle tempistiche: sappiamo che le necessità principali delle istituzioni scolastiche legate al Pnrr fanno traguardare su settembre le esigenze più impellenti, mentre il provvedimento fa decorrere le assunzioni solo dai primi di ottobre".

"Ancora una volta si interviene sul reclutamento del personale senza interloquire con i sindacati e senza nemmeno volerli audire - ha evidenziato la capogruppo di Pcp, Erika Guichardaz -. Questo provvedimento è una sorta di palliativo, che non risolve i problemi delle segreterie scolastiche, perché con il Pnrr l'aumento del carico di lavoro sicuramente c'è stato, ma le carenze di personale vi sono da tempo e fuori dalla nostra regione le prestazioni aggiuntive vengono ben remunerate".

"In tempi non sospetti avevamo già segnalato la questione ma il disegno di legge è stato scaricato solo ora. Si tratta di un documento che presenta situazioni che necessitano di approfondimenti e chiarimenti", ha detto il capogruppo di Forza Italia, Pierluigi Marquis.

L'assessore al Sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz, ha replicato che "le segreterie scolastiche sono il fulcro della parte amministrativa che si riflette anche sulla parte dell'offerta formativa. Abbiamo cercato di risolvere un problema che non ha colori politici, ma che è atavico".

"Il servizio che stiamo dando sul Pnrr è un rafforzamento per tutti gli attori e perciò anche a supporto delle scuole - ha aggiunto l'assessore al Pnrr, Luciano Caveri -. L'ufficio preposto è in fase di composizione e dovrebbe consentire di dare la soluzione al tema cardine che è quello della rendicontazione delle spese e di altre incombenze".

"È un provvedimento che vuole dare una risposta concreta e immediata alle esigenze rappresentate in Commissione per supplire al carico di lavoro aggiuntivo attribuito alle segreterie scolastiche a seguito dell'assegnazione delle risorse Pnrr", ha chiuso il presidente della Regione, Renzo Testolin.





