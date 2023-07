Parco del Mont Avic, sì unanime alla nuova legge

Il disegno di legge sulla gestione e il funzionamento dell'ente gestore del Parco naturale del Mont Avic è stato approvato all'unanimità dal Consiglio Valle.

Il testo, composto di cinque articoli, modifica la legge regionale numero 16 del 2004 a seguito del recente ampliamento del Parco in una porzione del comune di Fénis, autorizzando così l'ente gestore a procedere al concorso per l'assunzione di due funzionari di categoria D oltre che l'aggiornamento della composizione del Consiglio di amministrazione del Parco. Durante i lavori dell'assemblea è stato approvato all'unanimità un ordine del giorno del gruppo Lega Vda che impegna gli assessori regionali competenti ad avviare entro la fine del 2023 un percorso che porti a promuovere, in collaborazione con l'ente parco Mont Avic e le altre aree protette, le amministrazioni comunali nonché gli enti e le associazioni territoriali interessati, ulteriori iniziative che possano contribuire ad accrescere lo sviluppo del territorio.

''L'ampliamento dei confini territoriali del Parco Mont Avic da parte del Consiglio Valle nella seduta del 10 maggio scorso - commenta Albert Chatrian (Av-Vdau) - è stato un atto di rilievo che va nella direzione di valorizzare al meglio un bene molto prezioso che abbiamo: il nostro ambiente naturale. L'estensione complessiva del Parco si eleva così a 7.293 ettari, comprendendo i comuni di Champdepraz, Champorcher e Fénis: in futuro, ci potrà essere lo spazio per avviare nuovamente un confronto con altri comuni limitrofi, con l'obiettivo di valorizzare anche altre parti del territorio. Il Parco rappresenta uno strumento importante non solo per la tutela ambientale, ma anche una straordinaria opportunità di crescita socio-economica e di promozione dell'immagine della Valle d'Aosta''.

''Questo disegno di legge è conseguente a quello relativo all'allargamento dei confini del Parco - ha ricordato la consigliera di Pcp Chiara Minelli -. Era necessario dunque procedere a un ampliamento della pianta organica inserendo personale con un profilo tecnico in quanto è sicuramente da implementare tutta l'attività tecnico-scientifica legata al Mont Avic''.

Dennis Brunod della Lega Vda ha parlato di ''un disegno di legge semplice ma significativo perché si va a dare spazio e valore ad una realtà molto importante della nostra regione. Ci teniamo molto a questa bellezza naturale e a tutte le sue potenzialità.

Abbiamo quindi presentato un ordine del giorno che va ad arricchire questo provvedimento: chiediamo una sinergia tra tutti gli attori coinvolti al fine di promuovere delle azioni per far sì che questa risorsa dia alla Valle d'Aosta quel rilancio dal punto di vista economico e turistico che tutti noi auspichiamo''.

''Questo provvedimento di legge è un sostegno al percorso della gestione del Parco, nel solco del suo recente ampliamento perimetrale al territorio di Fénis - ha commentato il capogruppo di Fp-Pd, Paolo Cretier -. È necessario ora adeguare l'organico per completare i ruoli istituzionali e amministrativi di quest'area nata prima degli anni 90. Si tratta di una zona ampia e variegata che offre una grande possibilità di visitare laghi in quota e sentieri. In prospettiva futura, diventa centrale la manutenzione degli stessi e la segnaletica non solo per fini turistici ma anche per la sicurezza dei visitatori del Parco, quindi auspico che l'Ente Parco potenzi la squadra degli operai''.

L'assessore al territorio e ambiente, Davide Sapinet, ha replicato che si tratta di ''pochi articoli ma significativi che permetteranno all'Ente parco di proseguire il proprio percorso a seguito dell'ampliamento dei suoi confini al comune di Fénis. La scelta di non procedere con l'assunzione di ulteriori guardia parco è motivata dalla considerazione che già oggi il Parco può contare su otto unità, che sono state integrate qualche mese fa.

Il bilancio del Parco per il 2023 ammonta a 1,3 milioni di euro, con una spesa per il personale pari a 740mila euro''.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA