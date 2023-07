Célébration de la Résistance, un texte de loi approuvé

Le Conseil de la Vallée a approuvé, avec 21 voix en faveur (Uv, Av-Vda Unie, Fp-Pd, Sa, Pla, Pcp, Gm) e 11 abstentions (Lega Vda), un projet de loi portant dispositions pour la célébration du 80e anniversaire de la Résistance, de la Libération et de l'Autonomie. Le texte est le résultat d'un travail de synthèse entre deux propositions législatives présentées, l'une par le gouvernement régional, et l'autre par le groupe Progetto civico progressista. Le groupe Forza Italia n'était pas dans la salle du Conseil au moment du vote.

Le texte se compose de cinq articles visant la promotion et le soutien, pendant la période 2023-2028, de projets et d'initiatives pour commémorer et transmettre la mémoire des événements et des protagonistes de la Résistance, de la Libération et de l'Autonomie valdôtaines, pour valoriser le patrimoine historique, politique, social et culturel de la Résistance et de l'antifascisme en Vallée d'Aoste, pour approfondir la réflexion sur l'évolution des dispositions régissant l'Autonomie valdôtaine de l'après-guerre à nos jours, compte tenu des perspectives actuelles du régionalisme et du fédéralisme en Italie et en Europe.

Sur le projet de loi, le groupe Lega Vda avait déposé deux amendements, qui n'ont pas été approuvés, visant à approfondir la réflexion sur les caractéristiques et les éléments constitutifs des régimes totalitaires, à partir des années vingt du XXe siècle aux formes actuelles.

Au cours de la discussion, deux ordres du jour ont été déposés. Le premier, du groupe Lega Vda voulait engager à promouvoir un moment d'approfondissement sur les faits historiques liés à la Mission Mont-Blanc, sous la conduite de la Fondation Chanoux qui conserve le fonds Voisin composé de 153 documents concernant l'activité de cette Mission dont le responsable était le docteur Henri Voisin: le texte a été retiré suite à l'engagement du président d'aborder la thématique dans le cadre des initiatives à organiser. Le deuxième, du groupe Pcp, voulait engager le président de la Région d'intervenir auprès du Consortium des collectivités locales afin de sensibiliser les communes qui n'ont pas encore pris de mesures pour révoquer la citoyenneté d'honneur de Benito Mussolini. Le texte n'a pas été discuté car le Conseil a approuvé (avec les deux voix contraires du Pcp) la question préjudicielle posée par le groupe Lega Vda qui a considéré l'initiative comme une invasion des compétences communales.



