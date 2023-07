Approvata all'unanimità la Zona franca per lo sviluppo

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha approvato all'unanimità il disegno di legge relativo alla "zona franca per la ricerca e lo sviluppo (Zfr&S)". Il testo ha l'obiettivo di sviluppare il tessuto industriale locale, di attrarre imprese, alte professionalità e risorse per la ricerca e l'innovazione, individuando nel territorio regionale una zona franca dove riservare agli operatori economici insediati contributi e strumenti di agevolazione fiscale.

"Il modello definisce un pacchetto incentivante 'forte', di facile accesso, con tempi di erogazione certi, in favore delle aziende impegnate nel trasferimento tecnologico, nell'innovazione e negli investimenti in ricerca e sviluppo combinando gli incentivi fiscali e gli incentivi finanziari", ha spiegato Corrado Jordan nell'illustrare il disegno di legge.

"La norma prevede una prima applicazione sperimentale per un periodo di tre anni. Al contempo, con una visione prospettica, viene autorizzata la Giunta regionale a negoziare con lo Stato l'introduzione di ulteriori agevolazioni fiscali con impatto sul bilancio regionale a favore di operatori economici insediati nella Zfr&S. L'applicazione di questa norma potrà creare opportunità di crescita del sistema delle imprese ma occorre concretizzare un progetto che ha bisogno anche di altre condizioni per essere competitivo altrimenti rischierebbe di restare un riconoscimento senza alcun ritorno per il territorio", conclude il consigliere.

Sul testo è stato approvato un emendamento del gruppo Lega finalizzato all'introduzione di ulteriori agevolazioni fiscali.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA