Assestamento di bilancio, Testolin "è risposta alla comunità"

"Un confronto dai toni pacati su di un provvedimento che compie delle scelte politiche, che cerca di intervenire sui bisogni, che guarda in prospettiva per dare risposte alla nostra comunità". Così il presidente della Regione, Renzo Testolin, durante la discussione generale sul secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione della Regione per il 2023 e variazione al bilancio di previsione 2023-2025. "Con questo assestamento, 90 milioni di euro - ha aggiunto - saranno redistribuiti sul territorio, da parte della Regione e degli enti locali, e saranno messi a disposizione di bandi che consentiranno alle nostre aziende di lavorare e di mantenere l'occupazione. L'iniziativa principe è stata la volontà di dare risposte chiare ai Comuni affinché possano programmare la propria attività nei prossimi anni, senza doversi limitare all'esercizio in corso".

"Siamo in un momento in cui le cose stanno andando decisamente meglio rispetto al passato, come riconoscono le forze sociali e le associazioni di categoria che ci dicono che le nostre leggi sono efficaci e che stiamo andando nella direzione giusta", ha detto l'assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy. Ha poi anticipato per l'autunno "un bando sull'efficientamento energetico a sostegno delle imprese e un altro a sostegno degli investimenti degli enti locali. Abbiamo tante programmazioni che procedono nel senso giusto e stiamo valutando di modificare una serie di leggi per cercare di sostenere progressivamente lo sviluppo delle imprese anche attraverso la ricerca".

L'assessore al Turismo, sport e commercio, Giulio Grosjacques, ha replicato sulla collocazione della 'Maison de la montagne': "Le associazioni dei maestri sci e delle guide di alta montagna hanno scelto quella zona perché ritengono che abbia una grande visibilità dall'autostrada, con piena vista su due montagne simbolo della Valle d'Aosta, il Mont Emilius e la Becca di Nona, e quindi utile per promuovere la Valle d'Aosta e le sue attività".

"Questo documento assegna risorse importanti al Bim per l'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori, in continuità con l'anno passato e permette ai comuni una continuità di risorse e una miglior programmazione", ha sottolineato l'assessore alle Opere pubbliche, territorio e ambiente, Davide Sapinet.

"Abbiamo immesso 1,7 milioni di euro per fare fronte all'innalzamento dei costi che ha colpito la gestione degli alpeggi, importante settore della zootecnia valdostana e al quale teniamo particolarmente per la tutela del nostro territorio", ha sottolineato l'assessore all'Agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel.

"Questo documento è il frutto di una serie di scelte ragionate e programmatiche compiute nell'ambito della compagine di maggioranza per destinare una congrua quantità di risorse nella consapevolezza che cultura e istruzione, per la nostra regione, sono settori su cui investire in modo importante", ha commentato l'assessore ai Beni e alle attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali, Jean-Pierre Guichardaz.

Per l'assessore alla Sanità e politiche sociali, Carlo Marzi, "oggi occorre intervenire sul tema della mobilità sanitaria passiva, e stiamo lavorando in prospettiva per migliorare la mobilità attiva, proprio nella direzione di avere luoghi territoriali e ospedalieri che funzionano e che possano essere attrattivi. La mobilità si attiva creando qualità, la quale si crea con le reti, con le persone, con il benessere organizzativo".



