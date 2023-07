Assestamento di bilancio, scontro tra maggioranza e opposizione

E' scontro in Consiglio Valle durante la discussione generale sul secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione della Regione per il 2023 e variazione al bilancio di previsione 2023-2025.

"Con questo secondo assestamento ci saremmo aspettati di vedere interventi a sostegno delle persone e delle imprese in difficoltà e, invece, nulla andrà a loro: tanti piccoli interventi senza visione e programmazione e soprattutto che non intervengono sulle vere priorità e emergenze di cui hanno bisogno i valdostani ", ha commentato la capogruppo di Pcp, Erika Guichardaz. Il capogruppo di Forza Italia, Pierluigi Marquis, ha parlato di "un robusto quantitativo di risorse che viene spalmato in diverse iniziative che afferiscono in particolare al comparto pubblico (manutenzione del territorio, trasferimenti agli enti locali). La Valle d'Aosta, però, è fatta anche di comparto privato: la nostra visione è quella di tenere conto di questo settore che produce ricchezza per far crescere la Valle".

Per Diego Lucianaz (Lega Vda), questo provvedimento è "una sorta di helicopter money public, una pioggia di denaro pubblico che andrà a sostenere una serie di iniziative insostenibili, un mare magnum di fantasiose elargizioni come, ad esempio, i 65mila euro per la teca climatizzata per l'esposizione di un esemplare di marmotta mummificata di pregio eccezionale".

Secondo Mauro Baccega (Forza Italia) "il provvedimento è importante, ma avremmo preferito una maggiore attenzione all'ambito sociale guardando alle nuove povertà di questa regione. Ci sono tanti contributi a pioggia che accontentano molti enti, ma manca una visione di prospettiva per garantire un salto di qualità per migliorare la vita dei valdostani".

Claudio Restano (gruppo Misto) ha dichiarato che "solitamente, l'assestamento si trasforma in un'occasione per rimpinguare i fondi già previsti nel bilancio. Promessa mantenuta. Tuttavia, in questa operazione manca una visione politica o, forse, manca un po' di coraggio nell'affrontare determinati temi. Rileviamo, comunque, dei passi avanti".

Secondo il capogruppo di Av-Vda Unie, Albert Chatrian, è "un provvedimento importante, che va a integrare scelte già effettuate con il bilancio triennale e che ne mette in campo di nuove. L'attenzione al territorio è dimostrata dal finanziamento mirato per dare risposta alla sua messa in sicurezza e alla sua cura: si affronta la questione idrogeologica, l'edilizia scolastica, le discariche per rifiuti, la crisi idrica con interventi di captazione e accumulo, la difesa del suolo".

Il capogruppo di Fp-Pd, Paolo Cretier, ha parlato di un "provvedimento con interventi di consolidamento amministrativo e funzionale, in segno di continuità, sui beni esistenti come testimoniano, ad esempio, gli aiuti per l'edilizia scolastica degli enti locali; per la sistemazione idraulica e la mitigazione dei rischi; per gli interventi di manutenzione delle strade, dei beni regionali per la vulnerabilità sismica; per la manutenzione del forte di Bard; per gli interventi sul patrimonio culturale e religioso".

"Sulla 'Maison de la montagne' c'è stato un iter fulmineo che ha portato all'individuazione dell'area per la sua realizzazione, ma non è stata fatta nessuna valutazione sulla possibilità di recuperare immobili di proprietà regionale - ha osservato Chiara Minelli (Pcp) -. Guardando alle scuole che aspettano da moltissimi anni le palestre o all'assenza di progetti per l'eliminazione delle barriere architettoniche viene da pensare che ci siano figli di serie A e figli di serie B".

"Ognuno di noi - ha detto Auguto Rollandin, capogruppo di Pour l'autonomie - ha fatto la propria valutazione su questo documento, così importante dal punto di vista finanziario, che consentirà di realizzare importanti progetti in futuro. Nella fase realizzativa di ognuno di questi progetti potremo intervenire su ogni specifico argomento facendo valere le nostre ragioni".



