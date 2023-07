Assestamento di bilancio, Restano vota con la maggioranza

Con 20 voti a favore e due astenuti il Consiglio regionale ha approvato il secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione della Regione per il 2023 e variazione al bilancio di previsione 2023-2025. I gruppi Lega e Forza Italia sono usciti dall'aula e non hanno votato. Si sono astenute le due consigliere di Pcp, Erika Guichardaz e Chiara Minelli. Ha votato a favore il consigliere di opposizione Claudio Restano (Gruppo misto).

"Io rilevo - ha detto Restano - una grande difficoltà da parte della minoranza nell'affrontare i lavori quando non si ha la possibilità di approfondire le tematiche, quando tutto è urgente e viene inserito all'ordine del giorno all'ultimo momento. Tuttavia, oggi ritengo di dover restare in Aula perché stiamo votando un provvedimento importante e voglio far sentire la mia voce in particolare su alcuni articoli, come quello sulle professioni sanitarie. E oggi il mio voto positivo sull'assestamento, anche se non condivido tutto quello che è stato fatto perché non c'è una visione politica e perché non riusciamo a caratterizzarci, lo darò proprio grazie - ha sottolineato - a quell'articolo che interessa il finanziamento di un disegno di legge nel sistema sanitario, grazie a quell'atteggiamento innovativo, che ci vede invece rinunciatari in altri settori. Dobbiamo tornare a far sognare i valdostani".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA