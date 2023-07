Assestamento di bilancio, Lega e Forza Italia lasciano l'aula

I gruppi Lega Valle d'Aosta e Forza Italia hanno deciso di uscire dall'aula e di non votare il secondo assestamento di bilancio regionale. "Ci spiace non partecipare al voto, perché nell'articolato ci sono delle proposte che avremmo votato, ma oggi vogliamo dare un segnale di fronte ad una becera chiusura della maggioranza", ha detto il consigliere Lega Stefano Aggravi. Tutti gli ordini del giorno del gruppo erano stati respinti: la maggioranza si è sempre astenuta.

"È la seconda volta che riceviamo una becera chiusura e alcuni temi che abbiamo portato potevano essere condivisibili e in maniera diversa perché andavano nella linea di alcuni esponenti di maggioranza. Andando contro avete dimostrato che non c'è volontà di trattare argomenti insieme perché arrivano da questa parte del tavolo", ha proseguito Aggravi.

La cosa che "stride di più è sentire 'condividiamo l'ordine del giorno ma non lo votiamo'. Questa è mancanza di rispetto di questa assise, quando si condivide una cosa bisogna avere il coraggio di votarla", ha aggiunto Pierluigi Marquis (Forza Italia).

Pcp e Claudio Restano (Gruppo misto) hanno deciso di rimanere in aula. "L'arroganza si vedeva già in commissione - ha detto Erika Guichardaz, di Pcp - rimarremo in aula ma siamo solidali al gruppo Lega".

"Non aderisco all'invito dei colleghi ma li sosterrò moralmente. Ci tengo a stare in aula, a votare contrario ad alcune azioni e a favore rispetto ad altre. È importante la loro assenza ma ritengo che sarà importante la mia presenza", ha aggiunto Restano.

"Come gruppo dell'Uv ci dispiace - ha replicato il capogruppo Aurelio Marguerettaz -: il confronto è sempre utile e c'è un fraintendimento rispetto al nostro atteggiamento, che non vuole essere sicuramente becero. Abbiamo accettato di dedicare una giornata intera alla trattazione dei vecchi atti ispettivi così come abbiamo convenuto di aggiungere la mattinata di venerdì.

Dal punto di vista sostanziale, durante la discussione degli ordini del giorno, abbiamo dato la disponibilità a venire in commissione per i confronti sulle varie tematiche".



