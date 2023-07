Assestamento di bilancio, Aggravi "programmazione inefficace"

"Sui 32,5 milioni di euro senza alcun vincolo di destinazione a favore degli enti locali, il problema è molto più ampio della semplice 'caccia alle risorse' e tocca tra l'altro valutazioni anche politiche. Sinceramente mi chiedo che senso abbia avuto oggi definire uno stanziamento di questo genere tenuto conto del fatto che quei maggiori costi si manifesteranno sul prossimo biennio. Questa scelta ci spiega meglio di tante parole come la volontà vera di mettere mano al sistema degli enti locali (oltre che a quello dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale) sia poca o meglio di consistenza molto fine. La logica sottostante sembra essere la stessa: si stanzi e poi si vedrà! Con un'evidente mancanza di efficace programmazione o di impossibilità di sostenere fattivamente i processi di spesa. Ma, la spesa non si governa né con tagli indiscriminati, né con stanziamenti redistributivi". Così il consigliere Stefano Aggravi (Lega), relatore di minoranza del secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione della Regione per il 2023 e variazione al bilancio di previsione 2023-2025.

Aggravi ha fatto puntualizzazioni su "una serie di tematiche non condivise, a partire dalla 'Maison de la Montagne', che sarà collocata ad Aosta nell'Area Cogne in prossimità della torre piezometrica, ma che meriterebbe una sede più consona alla propria vocazione al di là delle 'comodità logistiche' che l'area ipotizzata sembra presentare. Dello stanziamento di 4 milioni di euro per l'acquisto del Castello di Introd e dei prospettati 1 milione 185mila per interventi per la fruibilità dell'immobile poco si sa: l'idea meriterebbe un piano (almeno) per definirne le modalità di gestione e utilizzo".

"Anche sul tema della mobilità sanitaria - ha detto Aggravi - per cui si prevede uno stanziamento aggiuntivo, il mio gruppo già nel corso del dibattito sul Piano per la salute e il benessere sociale aveva evidenziato la necessità di approfondirne la composizione e i costi (anche indiretti). La chiusura che questa maggioranza di governo mise in atto non consentì di andare oltre. Tuttavia, mi auguro che, prima o poi, il tema possa essere finalmente trattato e ben valutato dalla politica".

Il consigliere ha poi rilevato che "la proposta di inserimento di un articolo volto a disciplinare la possibilità per le imprese che hanno in essere un mutuo agevolato di rinegoziarne la durata residua fino ad un massimo di cinque anni, potrà aiutare alcune realtà a far fronte alle necessità di liquidità di brevissimo termine, ma sul tema credo si debba fare di più a partire da una valutazione complessiva sullo stato del credito in Valle d'Aosta anche e soprattutto al fine di comprendere quale sia l'attuale consistenza del portafoglio crediti dei mutui erogati a valere sulle leggi regionali di settore. Questo anche per capire effetti e conseguenze delle misure anti-crisi già messe in campo nel corso della pandemia".

Aggravi ha quindi concluso: "Un provvedimento di importante magnitudo finanziaria come questo contiene anche altri contenuti degni di nota tra cui gli investimenti nell'ambito dell'edilizia scolastica, della prevenzione dei rischi idrogeologici, della valorizzazione del patrimonio regionale: tutti interventi anche più che condivisibili, ma di fondo resta un interrogativo, un problema che non si può risolvere con semplici e costosi stanziamenti. Questa Regione (e parlo di tutto l'apparato pubblico) avrebbe soprattutto bisogno di riforme volte, da un lato, a mettere al passo con i tempi e le tecnologie la propria organizzazione, dall'altro, a rendere più efficienti i processi di spesa pubblica (di ogni livello di governo). Scelte che necessitano prima di tutto di una importante dose di coraggio politico, nonché piena libertà di azione da vincoli più o meno 'esterni'".



