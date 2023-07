Assestamento di bilancio, Lega ripropone Chèque energie

"Rafforzamento patrimoniale delle imprese" e il rilancio delle iniziative "Naitre Valdotaine" e " Chèque énergie". Sono alcuni degli emendamenti proposti dalla Lega Valle d'Aosta rispetto al secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione che sarà discusso domani in Consiglio regionale.

Rispetto al rafforzamento patrimoniale delle imprese "per il biennio 2024/2025 prevediamo sei milioni di euro" funzionali a "futuri aumenti di capitale delle imprese per attrarre investimenti o portare una serie di produzioni in casa", spiega Stefano Aggravi.

"Considerato il drastico calo delle nascite rilanciamo l'iniziativa 'Naitre valdotaine', con tre milioni in tre anni per sostenere le spese per ogni nuovo nato" mentre per il contenimento dei costi energetici l'impegno "è di 15 milioni di euro in tre anni, per sopperire la mancanza del Bon Chauffage", dice Andrea Manfrin.



