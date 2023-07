Altri dieci punti all'ordine del giorno dell'Assemblea

L'ordine del giorno del Consiglio Valle, convocato da martedì 25 alla mattina di venerdì 28 luglio, è stato integrato da dieci punti, di cui sette progetti di legge e tre interrogazioni a risposta immediata. Saranno così 102 i punti in discussione all'ordine del giorno.

L'assemblea sarà chiamata ad approvare un testo di legge per la celebrazione dell'80/o anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia cui le commissioni prima e quinta hanno espresso parere favorevole a maggioranza nella riunione del 20 luglio.

Vi sono poi ulteriori cinque disegni di legge: disposizioni in materia di zona franca per la ricerca e lo sviluppo, di cui è relatore Corrado Jordan (Av-Vda Unie) e su cui la quarta commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza il 20 luglio; modifiche agli interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata nei settori dell'industria e dell'artigianato, di cui è relatore e Roberto Rosaire (Uv) e approvato a maggioranza dalla quarta commissione nella riunione del 21 luglio; disposizioni in materia di gestione e funzionamento dell'ente gestore del Parco naturale Mont Avic, di cui sono relatori Antonino Malacrinò (Fp-Pd) e Albert Chatrian (Av-Vda Unie) e su cui le commissioni seconda e terza hanno espresso parere favorevole all'unanimità il 17 luglio; modifiche al Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale di cui sono relatori i consiglieri Andrea Padovani (Fp-Pd) e Andrea Manfrin (Lega Vda) e approvato a maggioranza dalla quinta commissione il 20 luglio; disposizioni in materia di accompagnatore di media montagna, di cui è relatore il consigliere Augusto Rollandin (Pia) e sui cui la quarta commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza nella seduta del 20 luglio.

Saranno poi trattate tre interrogazioni a risposta immediata.

Con la prima, il gruppo Forza Italia chiede informazioni sulla proposta di modificare il percorso dell'autostrada A5 tra Pont-Saint-Martin e Verrès; la seconda è stata depositata dal gruppo Progetto civico progressista e chiede conto dei disagi a seguito del malfunzionamento dei condizionatori d'aria del poliambulatorio di Donnas e dell'ascensore della micro-comunità di Perloz; con la terza, il gruppo Lega Vallée d'Aoste vuole conoscere le azioni messe in campo per superare le criticità microclimatiche in alcune strutture sanitarie della regione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA