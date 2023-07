A Etroubles il secondo appuntamento di 'Storie in cammino'

La rassegna estiva 'Storie in cammino' da Saint-Vincent si sposta a Etroubles: domenica 6 agost, alle ore 18, in piazza Chanoux, si terrà il secondo appuntamento di letture e musica dal vivo per raccontare il tratto valdostano della Via Francigena.

Organizzata dall'Associazione culturale Poetica del territorio, con il sostegno del Consiglio Valle e della Fondation Emile Chanoux e la collaborazione della Biblioteca comunale di Saint-Vincent, dell'Associazione Etoile-Château Verdun e della Pro loco di Etroubles, la rassegna prende spunto dal libro 'La Via Francigena in Valle d'Aosta' di Maria Vassallo con foto di Enrico Formica (edito da Pdt e Prix Willien nel 2022) e si articola in tre eventi. Il prossimo si terrà il 24 agosto a Château Verdun di Saint-Oyen (ore 18).

Gli artisti Livia Taruffi della Compagnia Elementa Teatro (voce narrante) e Rémy Boniface (musiche e canzoni) metteranno in scena il valore del patrimonio culturale che caratterizza la Via Francigena in Valle ricostruendo la storia del celebre cammino che da Canterbury porta a Roma, grazie anche alle ampie e dettagliate didascalie del libro. Il tratto valdostano è senza dubbio tra quelli più spettacolari e panoramici: dalle altitudini del Colle del Gran San Bernardo, attraversando i piccoli borghi, costeggiando il corso della Dora Baltea fino a Pont-Saint-Martin, lo sguardo è costantemente conquistato dalla varietà e dalla bellezza delle forme e dei colori del paesaggio valdostano.

La performance, che sarà introdotta da un video di presentazione del libro, ha carattere divulgativo, sottolinea l'importanza della Via nel passato e nel presente, nel ruolo di cerniera tra l'Europa del Nord e il Mediterraneo. Le narrazioni di episodi ambientati nelle località in cui si svolge lo spettacolo rendono più concreta e tangibile la storia; la musica dal vivo, prodotta con gli strumenti della tradizione valdostana, crea atmosfere d'altri tempi ancorando l'immaginario ai luoghi fisici e rendendo la fruizione più intensa e profonda.

Per info sul programma: Maria Vassallo, cellulare 347 8506369, info@poeticadelterritorio.com



