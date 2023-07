Sostegno sociale, ok alle modifiche del testo in commissione

La quinta Commissione 'Servizi sociali' ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei gruppi Lega Vda e FI, su di un nuovo testo del disegno di legge che modifica il Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale (legge regionale n. 23/2010), recependo alcuni emendamenti presentati dall'assessore alla Sanità e dal gruppo Lega Vda.

Relatori del provvedimento sono il presidente della commissione, Andrea Padovani (Fp-Pd) per la maggioranza e il consigliere Andrea Manfrin (Lega Vda) per la minoranza.

"Siamo arrivati alla fine di un percorso in commissione - riferisce Padovani - che ci ha visti audire, oltre all'assessore alla Sanità accompagnato dai dirigenti, i diversi soggetti che si occupano di questa materia, dalle assistenti sociali alle associazioni che si occupano di disabilità. Il nuovo testo di commissione è una sintesi delle varie proposte avanzate nell'ottica di aggiornare gli interventi a favore delle persone e delle famiglie con difficoltà, adeguandoli alle nuove necessità e rendendoli più accessibili. Il nostro intento è quello di portare il provvedimento all'esame del Consiglio già convocato per la settimana prossima".

Mauro Baccega (FI) e Manfrin motivano così la loro astensione: "Ci riserviamo di depositare durante la discussione in aula ulteriori emendamenti rispetto a quelli già accolti in commissione, nell'ottica di migliorare il testo e di renderlo più rispondente alle richieste pervenute dalle associazioni che abbiamo audito".



