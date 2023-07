Celebrazioni 80/o Resistenza, accordo tra la maggioranza e Pcp

Le commissioni 'Istituzioni e autonomia' e 'Servizi sociali', riunite congiuntamente, hanno espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei gruppi Lega Vda e FI, su di un testo di legge per la celebrazione dell'80/o anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia. L'iniziativa approvata è frutto del coordinamento tra due progetti di legge sulla stessa materia: un disegno depositato dalla giunta il 27 giugno e una proposta presentata dal gruppo Progetto civico progressista il 31 maggio.

I presidenti della prima e della quinta commissione, Erik Lavevaz (Uv) e Andrea Padovani (Fp-Pd), esprimono "soddisfazione per essere riusciti a trovare una sintesi tra le due proposte legislative, a maggior ragione trattandosi di un tema come quello del ricordo e della celebrazione del periodo storico della Resistenza e della liberazione dal nazifascismo che hanno portato poi all'Autonomia speciale della Valle d'Aosta. Da qui al 2028, quando sarà celebrato l'80/o anniversario dello Statuto speciale, saranno patrocinate, finanziate e promosse iniziative volte a trasmettere la memoria storica di eventi e protagonisti di questo periodo, valorizzando il patrimonio politico, sociale e culturale della Resistenza e dell'antifascismo".

Le consigliere di Pcp Chiara Minelli e Erika Guichardaz concordano "sull'importanza di aver raggiunto l'accordo attraverso un testo di commissione, tenuto conto che le due proposte differivano solo per alcuni elementi. Avevamo valutato fin da maggio la necessità di una legge che valorizzasse il percorso che dal 1943 al 1948 ha portato a definire e rinnovare le istituzioni italiane e valdostane dopo il ventennio fascista.

Del nostro testo sono stati recepiti due elementi importanti: il coinvolgimento dei comuni nelle iniziative organizzate sul territorio e la valutazione delle proposte da parte della giunta che non sarà oggetto di una deliberazione immediata con definizione di criteri generali, ma che potrà tener conto delle stesse man mano che verranno presentate da qui al 2028".



