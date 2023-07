Legge elettorale, presentata la proposta degli autonomisti

No all'elezione diretta del presidente, tre preferenze, un doppio premio di maggioranza e più donne in lista. Sono i punti centrali della proposta di riforma elettorale depositata in Consiglio Valle dai gruppi Union valdôtaine e Alliance valdôtaine-Vallée d'Aoste unie e presentata questa mattina.

"L'elezione diretta del presidente, così come rappresentata, ci porta fuori strada - dice il capogruppo Uv, Aurelio Marguerettaz - in quel caso andiamo a individuare, lì sì nelle segrete stanze dei partiti, una persona che verrà investita del compito e sarà inamovibile per cinque anni. Per dare un ruolo effettivo all'elettore nella nostra legge abbiamo scritto che all'atto della presentazione del programma, la lista o la coalizione di liste, deve indicare il criterio con cui verrà scelto il presidente della Regione". Aggiunge Marguerettaz: "Verosimilmente noi autonomisti ci presenteremo come coalizione e riteniamo che il criterio più trasparente sia quello di dire che nella coalizione il movimento o partito con il maggior numero di voti indicherà il presidente. All'interno della lista colui che avrà il maggior numero di voti sarà indicato come presidente". Rispetto ai premi di maggioranza "abbiamo tenuto conto degli orientamenti della Corte costituzionale per attribuirli senza stravolgere il risultato elettorale: il 40 per cento consente di avere 20 consiglieri, con il 45 per cento sono 22. Così invitiamo fortemente le forze politiche a coalizzarsi", conclude il capogruppo Uv.

Sulla rappresentanza di genere, la proposta alza dal 35 al 45 per cento la percentuale minima di rappresentanza nelle singole liste. Le preferenze saranno tre: "Nel caso di espressione di più preferenze queste devono riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento delle preferenze eccedenti la prima", si legge nella proposta. "L'obiettivo è riequilibrare i generi in Consiglio", dice Albert Chatrian. La proposta di legge "si incardina sulla legge regionale 3 del 1993 - dice Erik Lavevaz - e rimane la soglia di accesso all'assegnazione dei seggi che attualmente è pari al doppio del quoziente di assegnazione: bisogna avere almeno due consiglieri eletti". Lavevaz prosegue: "Abbiamo ritenuto di tenere in considerazione anche le liste che, facenti parte della coalizione, non raggiungono il doppio del quoziente di assegnazione". L'obiettivo degli autonomisti è "una riforma entro la fine dell'anno".

