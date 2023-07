Alle 16.58 il palazzo regionale si illumina di rosso per ricordare l'anniversario della strage di via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta.

L'iniziativa, 'Sulle nostre gambe', è stata lanciata dalla conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e vuole ricordare anche il giudice Giovanni Falcone, ucciso nella strage di Capaci il 23 maggio 1992.

''Il palazzo regionale si illumina e diventa la 'lampada della speranza' - dichiara il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin - un'iniziativa dal grande valore simbolico e politico. A fronte della territorializzazione del potere mafioso e della fluidità dei rapporti tra le organizzazioni criminali e la società civile, le istituzioni, soprattutto in una regione piccola come la nostra, hanno il dovere di contrastare il fenomeno con responsabilità e senso etico''.



