Arriva in aula il secondo assestamento di bilancio

Con 92 punti all'ordine del giorno, di cui 51 rinviati da precedenti adunanze, il Consiglio Valle è convocato martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 luglio.

L'Assemblea sarà chiamata ad approvare due disegni di legge che hanno avuto il parere favorevole, a maggioranza, della seconda commissione 'Affari generali' nella riunione del 17 luglio. Il primo, sul quale relazionano in aula Antonino Malacrinò (Fp-Pd) e Stefano Aggravi (Lega Vda), riguarda il secondo assestamento al bilancio di previsione 2023 e la variazione al bilancio di previsione per il triennio 2023-2025.

Il secondo, di cui è relatore Malacrinò, dà disposizioni urgenti per il reclutamento di personale per il rafforzamento amministrativo delle istituzioni scolastiche regionali per l'attuazione del Pnrr e per il reclutamento di personale a tempo determinato ed è stato approvato, a maggioranza, dalla seconda commissione sempre il 17 luglio.

Sono state presentate 15 interrogazioni, di cui due del gruppo Forza Italia (tempistiche dei cantieri aperti sull'autostrada Aosta-Torino; prospettive per i dipendenti assunti dall'Arer dopo la sentenza della Corte costituzionale 140/23). Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ne ha depositate sette (effetti del nuovo efficientamento organizzativo degli enti del comparto unico sulla figura dei responsabili degli uffici e dei servizi degli enti locali; esito dell'incontro del tavolo di lavoro per il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti della Società di servizi Vda; attivazione di interventi da parte delle istituzioni scolastiche nei casi di individuazione di studenti ad alta dotazione cognitiva; avanzamento del progetto di efficientamento energetico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del quartiere Cogne; controllo sul territorio per il rilevamento del batterio Legionella; mancata regolare trasmissione di dati al Fascicolo sanitario elettronico da parte di alcune strutture sanitarie convenzionate; notizie sul concorso per dirigente analista bandito dall'Azienda Usl della Valle d'Aosta). Sei sono le interrogazioni del gruppo Progetto civico progressista (nomina del nuovo presidente della Société infrastructures valdôtaines; delibera di designazione del Consiglio di amministrazione di Cva; approvazione da parte di Finaosta degli interventi di ammodernamento degli impianti funiviari di Breuil-Cervinia/Plateau Rosà; cronoprogramma dei lavori della biblioteca regionale; trasferimento di personale medico, infermieristico e Oss in servizio presso la Rsa e l'Uap dell'azienda pubblica J.B. Festaz; soluzioni alternative per il pagamento dei ticket sanitari in contanti a seguito dei disservizi legati alle nuove macchine dell'ospedale Parini).

All'ordine del giorno ci sono anche 54 interpellanze, di cui 11 di Forza Italia, 27 della Lega, cinque del gruppo Misto e 11 di Pcp. Il Consiglio affronterà inoltre quattro mozioni e quattro risoluzioni.



