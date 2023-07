Sì in commissione al secondo assestamento di bilancio della Vda

La seconda commissione Affari generali ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione del gruppo Lega Vda, sul secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione della Regione per il 2023 e per la variazione al bilancio di previsione 2023-2025.

Il disegno di legge si compone di 91 articoli: ammontano a 145,5 milioni di euro le risorse disponibili, di cui 70 milioni provenienti dall'avanzo di amministrazione non utilizzato nel primo assestamento approvato a maggio, cui si aggiungono 28 milioni derivanti da maggiori introiti per l'iva e 47,5 milioni dalla distribuzione degli utili della Cva Spa.

La seconda commissione ha inoltre espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione sempre del gruppo Lega Vda, sul disegno di legge che contiene disposizioni urgenti per il reclutamento di personale per il rafforzamento amministrativo delle istituzioni scolastiche regionali per l'attuazione del Pnrr e per il reclutamento di personale a tempo determinato, ovvero 15 unità, da assegnare alle scuole.



