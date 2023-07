Assestamento di bilancio Vda: Lega, ''Poca programmazione''

Il gruppo consiliare della Lega Vallée d'Aosta, in una nota, fa sapere di essersi astenuto sui due disegni di legge approvati oggi dalla seconda commissione.

Sul secondo provvedimento di assestamento al bilancio regionale per il 2023, Stefano Aggravi, Dennis Brunod e Raffaella Foudraz lamentano ''la mancanza di alcune informazioni promesse da alcuni assessori nel corso delle audizioni, nonché la tardiva trasmissione nella mattinata di oggi di altre richieste proprio dal nostro gruppo per meglio comprendere le motivazioni alla base di alcuni stanziamenti''.

Sul disegno di legge in materia di reclutamento straordinario di personale per il rafforzamento delle segreterie scolastiche sui progetti Pnrr, i consiglieri della Lega Vda evidenziano che ''in virtù della crisi che coinvolge le segreterie delle istituzioni scolastiche, che è stata più volte oggetto di nostre iniziative in Consiglio regionale, il provvedimento sembra arrivare tardivamente rispetto alle aspettative delle singoli istituzioni''. E aggiungono: ''la poca programmazione ovvero la confusione di questa maggioranza farà sì che al prossimo Consiglio arriverà una serie di importanti provvedimenti che determineranno un vero e proprio ingorgo nella gestione dei lavori''.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA