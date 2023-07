Progetto Pnrr per anziani, Marzi ''non abbiamo i numeri''

Il capogruppo della Lega Vda, Andrea Manfrin, durante i lavori del consiglio Valle ha presentato un'interrogazione in cui chiedeva maggiori dettagli circa i fondi previsti dal Pnrr nella parte che prevede la progettualità per il sostegno alle persone vulnerabili e per prevenire l'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti. Il consigliere ha chiesto all'assessore alla Sanità delucidazioni sulla rinuncia ad un importo di 2,4 milioni di euro per questo tipo di interventi.

''Il progetto - ha spiegato l'assessore Carlo Marzi - non riguardava la riconversione di microcomunità o Rsa esistenti in soluzione di cohousing per anziani, ma la riqualificazione o ristrutturazione di appartamenti da dotare di tecnologia domotica, preferibilmente di proprietà pubblica, da adibire a gruppi appartamento per anziani non autosufficienti''.

L'assessore ha poi aggiunto: ''proprio in relazione a questo specifico target sono stati individuati dai Comuni 30 potenziali beneficiari'' evidenziando come per poter avere diritto alla misura del Pnrr ''bisognava avere un fabbisogno di 100 utenti e il non raggiungimento dell'obiettivo fissato ''avrebbe determinato la restituzione dei fondi percepiti''. Per Marzi ''il Pnrr è un'opportunità seria e non di fatto un bancomat al quale attingere a seconda del caso e un tanto al chilo. Quindi partire già con numeri non certi avrebbe esposto noi e i Comuni a rischi''.

Per Manfrin la scelta dell'amministrazione regionale non è condivisibile e sottolinea: ''rinunciare a 2,4 milioni di euro ritengo che sia una grave privazione per la nostra regione e, soprattutto, per quegli anziani - 30 o 100 che fossero - che avrebbero potuto avere un supporto nella loro attività e nella loro vita quotidiana''. E aggiunge: ''Non so come sia stato elaborato il numero di 30 persone - che ritengo molto improbabile a fronte di 700-800 anziani non autosufficienti secondo i dati Istat -, ma la cosa grave è che non si è voluto guardare al fatto che l'avviso non esclude le persone che sono già ospitate in strutture, anzi l'obiettivo è quello di favorire la riconversione e la riqualificazione di strutture residenziali pubbliche in gruppi di appartamenti autonomi''.



