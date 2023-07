Lega, due incontri pubblici sui distretti del commercio

Il gruppo consiliare della Lega Vallée d'Aosta ha organizzato due incontri pubblici, a Verrès e Pont-Saint-Martin, per illustrare ai cittadini i dettagli della proposta di legge in materia di 'Disciplina e interventi a sostegno dei distretti del commercio'. Per la Lega i distretti del commercio hanno come obiettivo quello di promuovere nuove strategie per fronteggiare la crisi delle attività commerciali, soprattutto quelle di prossimità.

I due eventi si terranno giovedì 20 alla Maison La Tour di Verrès alle 20,30 e saranno presenti i consiglieri regionali Christian Ganis e Simone Perron. Il secondo è previsto per sabato 22 dalle 9 alle 12 al mercato di Pont-Saint-Martin.

''In un quadro particolarmente preoccupante - spiegano i Ganis e Perron - siamo convinti che occorra puntare a nuove strategie commerciali e per farlo bisogna trovare nuove forme di promozione delle attività di vicinato, dei piccoli negozi, del commercio ambulante e tutte quelle piccole attività vero presidio territoriale. Ed è imprescindibile la collaborazione dei nostri imprenditori con gli enti locali. Solo così si potranno mantenere vive e rilanciare le nostre comunità''.





