Turismo, tassa di soggiorno obbligatoria in tutti i Comuni

L'imposta di soggiorno diventerà obbligatoria in tutti i Comuni della Valle d'Aosta. Il Consiglio regionale ha approvato - con 28 voti a favore (Uv, Av-VdAU, Fp-Pd, SA, PlA, Lega VdA) e 4 astenuti (Pcp, FI e Gm) - il disegno di legge che la disciplina. Il testo rivede l'imposta di soggiorno reintrodotta in Valle d'Aosta a partire dal 2012. Gli effetti della legge partiranno dal 1° maggio 2024.

L'imposta sarà applicata dal Comune secondo il principio di gradualità, con un importo minimo di 50 centesimi e massimo di cinque euro per notte. Punti centrali della revisione della legge sono "l'applicazione uniforme dell'imposta in tutti i Comuni", "uniformare le tariffe a quelle delle principali mete turistiche delle Alpi", l'estensione "anche agli ospiti degli alloggi a uso turistico", dice il consigliere Antonino Malacrinò (Fp-Pd).

Per il vice capogruppo della Lega, Stefano Aggravi, "questa norma supera il principio di possibilità per ogni Comune di applicare l'imposta, un principio che dovrebbe essere patrimonio di chi si dice federalista". La consigliera Chiara Minelli di Pcp esprime perplessità "sul ruolo di controllo e verifica attribuito agli enti locali, già in sofferenza di organico", mentre per il capogruppo di Forza Italia Pierluigi Marquis "è una norma che va nel senso della centralizzazione" in un contesto "con realtà molto diverse".

Per Claudio Restano (Gm), la norma "aumenterà il divario fra i Comuni piccoli e quelli grandi che potranno investire molto più di quanto avevano oggi". L'assessore al Turismo e commercio ha replicato che "la centralizzazione del gettito della Regione non è tra le finalità della norma: l'imposta di soggiorno serve a valorizzare il territorio e la sua manutenzione".



