Scuola, più fondi per gli operatori di sostegno

"L'amministrazione regionale si è impegnata ad aumentare la copertura finanziaria, per un importo di 400 mila euro per il 2023 e per circa ulteriori 1,5 milioni negli anni successivi, prevedendo oltre a un incremento delle ore contrattuali (da 18 ore a 36 ore) per un numero maggiore di operatori, anche un prolungamento del servizio degli operatori di sostegno, a partire dal primo settembre." Lo ha spiegato l'assessore al Sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz, rispondendo a un'interrogazione della consigliera Pcp Erika Guichardaz in cui si chiedevano chiarimenti su un'intesa raggiunta nel tavolo di lavoro sulla gestione del personale da parte della Società dei servizi.

"Tutti gli operatori di sostegno - ha proseguito l'assessore - prenderanno servizio dal 1° settembre 2023 per svolgere attività di formazione e di accoglienza degli alunni con disabilità grave accertata". L'assessore ha segnalato che "il numero di alunni con disabilità è aumentato in modo significativo in questi ultimi anni (+34 alunni in situazione di gravità nel 2023-2024), portando da 212 a 240 il numero di operatori necessari per realizzare il progetto di inclusione (Pei) relativo al prossimo anno scolastico". Jean-Pierre Guichardaz ha poi precisato che l'operatore di sostegno sarà garantito fino al 30 giugno per i bambini dell'infanzia e per gli alunni che dovranno sostenere la maturità.

"A noi risulta che la Società di servizi si riferisca solo alle ore lavorate e quindi immagino che agli operatori di sostegno verranno già assegnati i casi dal primo settembre.

Immagino inoltre - ha replicato la consigliera - che anche i corsi di formazione a questo punto saranno spostati nella prima quindicina di settembre. Per il periodo di fine giugno mi chiedo come gli operatori di sostegno possano garantire le 36 ore quando non sono assegnati solo a casi dell'infanzia".



