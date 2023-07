Locazioni brevi, Forza Italia "legge superficiale e inidonea"

"Una legge che vuole regolare un problema complesso in modo inidoneo e superficiale; una legge che disincentiva la locazione turistica con uno sproporzionato carico di nuovi adempimenti amministrativi e burocratici; una legge che determinerà ricadute negative sull'economia valdostana". Così il gruppo Forza Italia motiva il suo voto contrario sul disegno di legge in materia di locazioni brevi per locazioni turistiche approvato ieri dal Consiglio Valle.

Il gruppo spiega: "La legge votata non tiene conto degli affitti occasionali escludendoli dalla sua applicazione, non spende una parola per valorizzare le locazioni turistiche, considerandole non come un'opportunità, ma come un problema.

Inoltre, non abbiamo mai assistito a così tante critiche dai portatori di interesse, che hanno prodotto dei contributi rimasti inascoltati. Una norma che è la replica di un atto presentato sei anni fa".

"Come gruppo di Forza Italia - specificano i consiglieri Pierluigi Marquis e Mauro Baccega - abbiamo cercato sin dall'inizio del confronto in Commissione di contribuire a migliorare il testo. Abbiamo organizzato una serata di approfondimento sul tema che ha evidenziato tutte le criticità della proposta e che ha indotto, pochi giorni dopo, lo stesso assessore al Turismo a presentare un emendamento che ha 'stravolto' l'iniziativa portando sotto la competenza della legge gli affitti turistici non più da uno a 180 giorni ma da uno a 30". Secondo il gruppo "senza la nostra azione molto probabilmente la maggioranza avrebbe approvato il testo iniziale creando il 'disastro', termine usato in Consiglio anche da un componente della maggioranza". Il gruppo Forza Italia ha anche apportato, tramite un emendamento poi approvato, un contributo al settore introducendo con una modifica alla legge regionale sin da oggi la possibilità di costituire una Cav (casa e appartamenti vacanze) anche qualora gli appartamenti siano in comuni diversi sul territorio regionale, cosa che impedita sino ad oggi.



