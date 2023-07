Bertschy, Rfi valuta un passaggio a raso nella stazione di Aosta

Rfi si è impegnata ad avviare uno studio sulla possibilità di realizzare un sovrapasso o un passaggio a raso in stazione, "per ricucire la città" di Aosta.

Lo ha spiegato l'assessore ai Trasporti, Luigi Bertschy, in risposta a un'interrogazione della consigliera Chiara Minelli (Pcp) sul possibile allargamento del sottopassaggio della stazione, attualmente interessato da lavori.

"Rispetto a un allargamento dell'attuale sottopassaggio, Rfi non lo ritiene fattibile - dice Bertschy - se non attraverso la completa demolizione dello stesso e dei lavori svolti in questi anni sui marciapiedi. Un intervento di tale portata non sarebbe compatibile con i tempi di sospensione del servizio previsto per l'elettrificazione delle linea, non essendo ancora né progettato né finanziato".

A seguito di un sopralluogo dell'assessore con il sindaco di Aosta Gianni Nuti, i tecnici di Rfi e il direttore di Trenitalia "è stato rilevata da tutti l'impossibilità di procedere alla demolizione mentre si è guardato alla possibilità di migliorare l'accesso" con la "possibile realizzazione di un accesso tra la stazione e la polizia ferroviaria, da realizzarsi sia come sottopasso" o "come in particolare rilevato dal sindaco un sovrapasso" o come "detto da parte nostra un attraversamento a raso che permetterebbe di ricucire la città", ha concluso Bertschy.

"Sono esterrefatta nel sentire l'ipotesi di un baratto: non allarghiamo e facciamo un sovrappasso a Ovest e chiediamo a Rfi di occuparsene. Sembra che ci stiano prendendo in giro", ha replicato Minelli.



