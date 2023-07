Baccega, "servizi infermieristici ad azienda di ristorazione"

"Il lotto per la gestione dei servizi infermieristici del Pronto soccorso ortopedico, di bassa, media intensità, Stroke Unit e Admission room è stato affidato alla ditta In Mensa srl di Udine per un importo di 1.196.669,64 euro. Curiosando abbiamo verificato che è un'azienda specializzata nella ristorazione collettiva". A dirlo è il consigliere regionale Mauro Baccega (Fi) in un'interrogazione in cui ha chiesto quanti infermieri sono coinvolti nel servizio.

"Non ci credevamo, quindi - ha aggiunto Baccega - abbiamo approfondito: offre una vasta tipologia di servizi che spaziano in ogni settore, da quello aziendale a scolastico, da strutture sanitarie e per anziani, fino ai self service", continua Baccega, che precisa come "sembra che alcuni infermieri non parlino italiano".

L'assessore alla Sanità, Carlo Marzi, ha spiegato che "è l'unico lotto che ha trovato aggiudicazione nella più ampia gara di aprile. Il capitolato per l'ambulatorio ortopedico traumatologico prevede un infermiere, quello di bassa media intensità un infermiere per 12 ore, due infermieri per la Stroke unit e un infermiere per l'admission room. Rispetto alla verifica prima dell'avvio dell'attività quanto ai requisiti di legge per il personale impiegato, l'Usl informa che la medesima rientra nei compiti del Rup e del direttore dell'esecutivo del contratto".



