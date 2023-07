Ad Aosta una panchina per sensibilizzare sulla fibromialgia

Ad Aosta sarà installata una panchina viola simbolo della fibromialgia. Il Consiglio regionale ha infatti approvato all'unanimità una mozione proposta dal gruppo Lega Valle d'Aosta ed emendata dall'assessore alla Sanità Carlo Marzi, che impegna il governo regionale a procedere, "per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della fibromialgia", alla predisposizione di una panchina corredata da una targhetta da posizionare nell'area di cantiere esterna della nuova università, ad Aosta.

"La fibromialgia è una malattia reumatologica che colpisce due milioni di uomini e donne in Italia. È caratterizzata - ha spiegato il capogruppo Lega, Andrea Manfrin - da dolore muscolo scheletrico cronico diffuso che compromette la qualità di vita di chi ne è affetto. La nostra Regione, tra le più all'avanguardia in Italia, ha riconosciuto questa patologia tramite una legge proposta dal gruppo Lega, unitamente alle esenzioni per chi ne soffre".

"Abbiamo già dato prova - ha replicato Marzi - di manifestare la dovuta sensibilità al tema in Consiglio. Non spetta alla Regione occuparsi di arredo urbano sul territorio del Comune di Aosta ma possiamo accogliere positivamente l'iniziativa di sensibilizzazione sulla sindrome fibromialgica tramite l'apposizione di una panchina di colore viola, dopo la panchina gialla per l'endometriosi".



