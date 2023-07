Bertin, "gettate le basi per una vera autonomia in Corsica"

"Il 4 luglio ho avuto il piacere e l'onore di assistere ad Ajaccio alla sessione straordinaria dell'Assemblea di Corsica dedicata al dibattito sull'autonomia nella prospettiva della revisione costituzionale prevista, in Francia, per il 2024. La riunione si è conclusa con l'approvazione di una deliberazione che getta finalmente le basi per una radicale evoluzione istituzionale dell'isola. Essa, infatti, non solo contiene la richiesta di un vero e proprio statuto di autonomia, ma individua anche il percorso costituzionale da intraprendere per rendere effettivo questo obiettivo". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Alberto Bertin, che aggiunge: "La deliberazione, frutto di un significativo lavoro di analisi e approfondimento dell'apposita Commissione istituita dall'Assemblea, sarà inviata al Presidente della Repubblica Emmanuel Macron per il proseguo del confronto avviato con l'Eliseo sulla questione corsa e sulla sua autonomia.

Un'autonomia legislativa garantita costituzionalmente, questa in estrema sintesi la discussione tra Parigi e l'Isola. Un momento importante e solenne per la Corsica e la sua storia".

"Mi auguro - conclude Bertin - che, al più presto, la Corsica acquisisca la sua autonomia che, come sottolineato dai protagonisti stessi di questa rivendicazione, significa innanzitutto maggiore responsabilità e democrazia. E che significa anche, in prospettiva più ampia, un passo in più verso un'Europa basata sul pluralismo istituzionale e sul rispetto delle diversità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA