Riorganizzazione comparto unico, ok a disegno di legge

La seconda Commissione "Affari generali" del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole a maggioranza - astensione del gruppo Lega VdA - sul disegno di legge che contiene disposizioni urgenti per l'efficientamento organizzativo degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.

Il provvedimento - relatori i Consiglieri Antonino Malacrinò (Fp-Pd) per la maggioranza e Stefano Aggravi (Lega VdA) per la minoranza - si compone di quattro articoli volti. "Si tratta di un atto urgente - specifica Malacrinò - per cui sarà richiesta l'iscrizione al Consiglio convocato per mercoledì 12 luglio. Un atto volto a valorizzare il personale di categoria D dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico, attribuendo loro posizioni di particolare responsabilità, in un'ottica di miglioramento della capacità di innovazione e competitività del sistema organizzativo".