"Storie in cammino", letture musicate sulla via Francigena

Sono tre gli appuntamenti in calendario per la rassegna "Storie in cammino", letture musicate dal vivo sulla Via Francigena: il 12 luglio a Saint-Vincent (ore 18), il 6 agosto a Château Verdun di Saint-Oyen (ore 18) e il 24 agosto a Etroubles (ore 18.30).

Organizzata dall'Associazione culturale Poetica del territorio, con il sostegno del Consiglio Valle, la manifestazione prende spunto dal libro "La Via Francigena in Valle d'Aosta" di Maria Vassallo con foto di Enrico Formica. Gli artisti Livia Taruffi della Compagnia Elementa Teatro (voce narrante) e Rémy Boniface (musiche e canzoni) metteranno in scena il valore del patrimonio culturale che caratterizza la Via Francigena in Valle ricostruendo la storia del celebre cammino che da Canterbury porta a Roma, grazie anche alle ampie e dettagliate didascalie del libro. La performance sarà introdotta da un video di presentazione del libro. "Le narrazioni di episodi ambientati nelle località in cui si svolge lo spettacolo - si legge nella presentazione - rendono più concreta e tangibile la storia; la musica dal vivo, prodotta con gli strumenti della tradizione valdostana, crea atmosfere d'altri tempi ancorando l'immaginario ai luoghi fisici e rendendo la fruizione più intensa e profonda".