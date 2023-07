In aula leggi sulle locazioni turistiche e sull'imposta di soggiorno

I disegni di legge in materia di locazioni turistiche e di imposta di soggiorno sono all'ordine del giorno - 103 oggetti, di cui 55 rinviati da precedenti adunanze - della prossima riunione del Consiglio Valle, convocato per mercoledì 12 e giovedì 13 luglio.

In merito all'attività ispettiva, sono state presentate 27 interrogazioni di cui tre del gruppo Forza Italia (azioni per assicurare la pubblica sicurezza della zona dell'ex maneggio di Aosta; monitoraggio della temperatura di acqua e aria nelle piscine regionali; predisposizione di una nuova legge sull'edilizia residenziale pubblica), 12 del gruppo Lega Vda (prevenzione degli atti vandalici nel quartiere Cogne durante i lavori di riqualificazione da parte dell'Arer; disparità di trattamento nelle chiamate pubbliche presso il Comune di Saint-Vincent; dichiarazione del Presidente di Finaosta Spa a chiusura del convegno "Il gruppo Cva e la sua comunità"; interventi per favorire una maggiore socializzazione in presenza dei giovani; strategie per favorire la fruizione del patrimonio culturale della Biblioteca regionale Bruno Salvadori; participation aux activités organisées en 2022 dans le cadre de l'accord avec la Communauté française de Belgique; mesures pour accélérer le passage en classe E et D des immeubles de propriété régionale; stato dei lavori del collettore fognario di Courmayeur; azioni informative sul servizio ambulatoriale per i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione; incarico affidato dall'azienda J.B. Festaz per la modifica del proprio marchio; tipologie di dispositivi sanitari in dotazione alle strutture dell'Azienda Usl; definizione dei beneficiari della misura M5C2 del Pnrr per il sostegno delle persone vulnerabili e degli anziani non autosufficienti; regime Iva applicato ai rapporti tra l'Azienda Usl e il J.B. Festaz; attuazione degli indirizzi sulla rete distributiva previsti dalla legge regionale n. 12/1999 in materia di esercizio dell'attività commerciale sul territorio regionale), una del gruppo Misto (notizie sui ritardi per la realizzazione delle Case di comunità finanziate dal Pnrr) e nove del gruppo Progetto civico progressista (utilizzo del nome della Regione Valle d'Aosta per la sponsorizzazione di corsi e lezioni private online per studenti; accordo tra Governo e Regioni per il rilancio della produzione automobilistica in Italia e situazione dello stabilimento Shiloh di Verrès; controllo dei voli e sorvoli sul territorio regionale a tutela della pubblica sicurezza; chiamata pubblica per due posti da responsabile amministrativo contabile presso il Comune di Saint-Christophe; nomina della nuova Rettrice dell'Università della Valle d'Aosta; tempi di realizzazione di una seconda palestra scolastica ad Aosta prevista nel Defr 2022-2024; ruolo delle Comunità energetiche rinnovabili nell'ambito del Piano energetico ambientale regionale 2030; risultati delle interlocuzioni con RFI e Comune di Aosta per l'allargamento del sottopasso della stazione ferroviaria di Aosta; modalità di gestione delle prenotazioni sanitarie da parte dell'Ausl VdA). Inoltre saranno discusse 42 interpellanze, 18 mozioni e cinque risoluzioni.