Consulta per pari opportunità, Maria Elena Udali presidente

Maria Elena Udali è la nuova Presidente della Consulta regionale per le pari opportunità. E' stata eletta dall'Assemblea della Consulta dove lei rappresenta le associazioni di categoria Confcommercio, Adava, Coldiretti e Confartigianato.

Ad affiancarla ci sarà un Comitato esecutivo composto dalla Vicepresidente Raffaella Roveyaz, Consigliera comunale di Aymavilles, dalla Segretaria Fabiola Megna del Partito Democratico e dalle due Consultrici Raffaella Matar-Sahd del Centro donne contro la violenza di Aosta e Alessia Prochilo di Italia al Centro-Noi moderati.

"Onorata di poter intraprendere questo percorso - il primo commento di Udali - accompagnata da una squadra di donne brillanti e capaci, ognuna competente nel suo ambito e settore.

Mia la responsabilità d'imparare a conoscerle e ascoltarle tutte, nostra la responsabilità di mettere insieme tutte le migliori idee per il raggiungimento di un risultato ottimale.

Consapevole che il mio ruolo non sarà facile, sono pronta ad affrontarlo con determinazione, spirito propositivo e umiltà, sapendo che è insieme che si può sostenere il cambiamento".

L'organismo si propone di attuare politiche per il rispetto delle identità e della valorizzazione delle differenze di genere, dell'equità di distribuzione dei poteri e delle responsabilità tra i generi, del superamento delle discriminazioni, dirette o indirette, verso le donne e dell'incremento della loro partecipazione in ogni ambito.