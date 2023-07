Secondo assestamento di bilancio, via all'esame in commissione Malacrinò relatore per la maggioranza, Aggravi per la minoranza

La seconda commissione 'Affari generali' ha iniziato l'esame del secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione 2023 e variazione al bilancio triennale 2023-2025 della Regione Valle d'Aosta. La Commissione ha nominato il suo presidente, Antonino Malacrinò (Fp-Pd), quale relatore di maggioranza e il vicecapogruppo della Lega Vda, Stefano Aggravi, quale relatore di minoranza.

Il disegno di legge, depositato il 28 giugno scorso, si compone di 91 articoli che sono stati illustrati dal presidente della Regione, Renzo Testolin. Ammontano a 145,5 milioni di euro le risorse disponibili, di cui 70 milioni provenienti dall'avanzo di amministrazione non utilizzato nel primo assestamento approvato a maggio, cui si aggiungono 28 milioni derivanti da maggiori introiti per l'Iva e 47,5 milioni dalla distribuzione degli utili della Cva spa.

La commissione ha deliberato di audire tutti gli assessori e il presidente del Consiglio sugli articoli di competenza. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Suggerisci

Facebook

Twitter

Linkedin



Mail

Condividi Ottieni il codice embed