Le opere di Cancellara e Gorelli al Castello di Bosses

Il castello di Bosses ospiterà fino all'8 luglio la mostra "Arc-en-ciel des rêves - Sum ergo creo" di Cristina Cancellara e Mathieu Gorelli, organizzata dal Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses con il sostegno del Consiglio Valle.

Obiettivo dell'iniziativa è affiancare un'artista affermata del panorama valdostano, Cristina Cancellara, ad un giovane emergente, Mathieu Gorelli, per promuoverne le opere.

Cristina Cancellara, lombarda di origine ma valdostana di adozione, nel 2008 ha creato un nuovo stile battezzato "Bois-Collage", che rivisita in chiave moderna la tradizione del territorio: originali supporti del mondo rurale "d'antan", come scalette e rastrelli, si animano con sagome lignee colorate di animali, piante e personaggi tradizionali. Dal 2021 ai pannelli lignei affianca composizioni pittoriche, inizialmente su carta e, quindi, su tela o tavola a tecnica mista con l'utilizzo di vari materiali.

Mathieu Gorelli, 23 anni, è un artista valdostano che si occupa principalmente di disegno a matita iperrealista. Autodidatta, si è avvicinato al disegno per dare sfogo a sentimenti che non riusciva ad esprimere a parole, sperimentando diverse tecniche: dalla pittura all'acquerello all'illustrazione digitale per poi prediligere la semplice grafite.