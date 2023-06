Musica, teatro e inclusione, torna Musicabilmente

Torna MusicAbilmente, il festival dedicato alla musica, al teatro e all'inclusione, giunto all'ottava edizione. L'appuntamento è in programma il primo e il 2 luglio a Chamois. La rassegna è organizzata dall'associazione "Insieme a Chamois", con il sostegno del Consiglio Valle e del Comune di Chamois con l'obiettivo di "creare un'interazione tra gruppi formati da musicisti e attori che includano al loro interno persone giovani e adulte con disabilità affinché possano vivere insieme un'esperienza di incontro e di apprezzamento reciproco, valorizzando la conquista di capacità artistiche e professionali di qualità realizzata da ciascun gruppo grazie ai propri percorsi educativo-formativi e di inclusione".

Il programma si aprirà sabato primo luglio, alle 15, con i "Fulmini in linea retta" che presenteranno il loro progetto "L'emozione dell'imperfezione", da un'idea di Paola Corti, spettacolo che affronta il tema della salute mentale. Seguirà l'esibizione del gruppo "The Wash". Domenica 2 luglio alle 10.30 è prevista una tavola rotonda mentre alle 15, sarà protagonista lo spettacolo di street dance "Immagina se tu...anzi, prova!" di Red Fryk Hey, una performance che combina danza contemporanea e sperimentazione. La compagnia teatrale dei "SognaAttori" si esibirà alle 16 nello spettacolo "Il teatro ti salva - Le città invisibili", accompagnati dai musicisti della comunità alloggio "Il Girasole" di Castiglione Torinese.