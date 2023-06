Aggravi, eliminazione Audit interno peggiora efficienza

"Nel novembre 2021 avevo presentato una interpellanza in Consiglio regionale dal titolo 'Rafforzamento del sistema dei controlli interni dell'Amministrazione regionale' in cui parlavo per l'appunto della scelta (sbagliata a mio modesto avviso) di sopprimere la struttura dell'Audit interno. Aver deciso di eliminare il cosiddetto 'terzo livello' dei controlli altro non sta facendo che peggiorare l'efficienza e il presidio ai rischi in cui questa Amministrazione può incorrere". Lo scrive su Facebook il consigliere Stefano Aggravi (Lega Vda) in merito alla relazione della sezione di controllo della Corte dei Conti. "Chissà se la versione finale dello studio di Sda Bocconi - conclude - dedica uno spazio ad uno dei principi cardine degli organigrammi complessi ovvero la presenza anche di strutture di controllo interno non tanto per 'dare voti' bensì proprio per migliorare quei passaggi e quei meccanismi di inefficienza tipici della burocrazia".