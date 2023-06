'L'esprit de victoire', concerto ad Arvier

(ANSA) - AOSTA, 24 GIU - Sarà eseguita per la prima volta domenica 25 giugno 'L'esprit de victoire', creazione per coro e chitarra composta da Lorenzo Donati e ispirata ai testi di Émile Chanoux , martire della resistenza valdostana. L'appuntamento è alle ore 18 presso la sala polivalente (via Saint Antoine, 12).

Gilbert Impérial alla chitarra e Arcova Vocal Ensemble, diretti da Caroline Voyat, eseguiranno il programma della serata, che comprende i brani: 'L'esprit de victoire', di Lorenzo Donati (1972), 'Homenaje' di Manuel De Falla (1876-1946), 'Sarabande pour guitare' ed estratti da otto canti francesi di Francis Poulenc (1899-1963), 'Romancero Gitano' op.

152 per coro e chitarra di Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968).

Il concerto è organizzato dalla Fondazione Chanoux e Arcova, con il patrocinio del Consiglio Valle e del Comune di Arvier, per commemorare la figura di Émile Chanoux. (ANSA).