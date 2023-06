Piano salute, "troppe carenze" per la minoranza

"E' un Piano con troppe carenze che sarà gestito dalla Giunta". Così Mauro Baccega (Forza Italia) ha sintetizzato il Piano per la salute e il benessere sociale approvato giovedì sera dal Consiglio Valle.

Stefano Aggravi (Lega Vda) ha sottolineato"il lavoro che abbiamo svolto nel corso di questo Consiglio e nelle Commissioni, in cui il Piano è decantato nei dodici mesi scorsi: non ci siamo mai abbandonati alla critica populistica e abbiamo voluto dare il nostro contributo costruttivo. E continueremo a farlo, sempre".

Per Erika Guichardaz (Pcp) si tratta di"un Piano che non possiamo condividere, anche se in larga parte è condivisibile perché dà attuazione ai decreti ministeriali, ma ci sono due punti che per noi sono dirimenti: l'ampliamento dell'ospedale Parini e la contrattazione regionale del comparto sanità. Infine anche in Valle d'Aosta oggi assistiamo a disuguaglianze rispetto al diritto alla salute e in premessa andava ribadito il valore della sanità pubblica". "Non si può votare questo Piano. La maggioranza ha rinunciato a fare politica sanitaria, appiattendosi sulle disposizioni nazionali e rinunciando alle nostre prerogative statutarie. Il documento delega tutte le scelte alla Giunta annullando il ruolo del Consiglio" ha detto Claudio Restano (Misto).

Per Albert Chatrian (Av-VdaU) "sul piano politico, dopo il bilancio, questa è la seconda scelta più importante: approviamo un Piano completo e ambizioso, che contiene delle novità e che si attuerà man mano con delle delibere di Giunta. Con questo Piano diamo gli strumenti all'Usl per cambiare marcia". Ha aggiunto Aurelio Marguerettaz (Uv): "C'è stato un confronto importante in questi tre giorni: tutti gli argomenti erano meritevoli e abbiamo messo a fattor comune dei problemi reali.

Questo Piano è un punto di partenza e faccio un plauso alla Giunta perché ha un'assunzione di responsabilità incredibile.

Nelle 270 pagine di questo documento c'è più del buono che del cattivo e questo punto di partenza è uno stimolo per tutti noi per cercare di lavorare per dare un servizio a tutta la nostra comunità". Augusto Rollandin (Pour l'Autonomie) ha parlato di "uno sforzo importante per realizzare un documento di questa portata. Resta ancora molto lavoro da fare e sarà importante valutare in che termini gestire la fase successiva". Secondo Andrea Padovani (Fp-Pd) "questo Piano rappresenta una grande opportunità per migliorare la qualità della vita dei valdostani: ben venga che guardi lungo o voli alto perché solo costruendo politiche di lungo respiro si crea una società più sana ed ecosostenibile.

Infine il Presidente della Regione, Renzo Testolin, ha sottolineato la "gratificazione della politica nel redigere un Piano non semplice, con basi complesse dal punto di vista delle possibilità gestionali. Per affrontare qualsiasi tipo di problema, bisogna innanzitutto conoscerlo e, dal dibattito di questi giorni, è emersa chiaramente la capacità di questa maggioranza di poter e voler lavorare per dare risposte puntuali e concrete alle esigenze dei valdostani partendo dalle criticità che tutti conosciamo".