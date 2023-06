Piano salute, Restano "con i sogni non si curano le persone"

"Con i sogni non si curano le persone e non si fa prevenzione, non lo diciamo noi ma i medici e gli ordini professionali che sono venuti in commissione". Lo dice il consigliere del gruppo Misto Claudio Restano in relazione all'approvazione del Piano salute e benessere 2022/2025.

"Il piano non può definirsi partecipato perché 51 persone hanno dato il loro contributo su una piattaforma online - ha proseguito - perché in commissione sono stati sentiti il doppio dei professionisti e i nostri ordini del giorno hanno raccolto in parte tutte quelle suggestioni".

Per Restano "è preoccupante il silenzio tombale della maggioranza" ed è "gravissimo e irriverente non aver recepito nulla di quanto portato dai professionisti in commissione. Sulla sanità non si può andare avanti a botte di maggioranza, nessun consigliere è intervenuto, mi chiedo se abbiano letto il piano".