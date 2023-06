Piano salute, per Pcp "è stata una brutta pagina"

"E' stata una brutta pagina, non c'è stata voglia di fare una discussione politica, la maggioranza ha tirato dritto". Lo ha detto Erika Guichardaz (Pcp) rispetto alla tre giorni di consiglio regionale dedicati al Piano Salute e benessere sociale 2022/2025.

La consigliera attacca Andrea Padovani (Pd-fp), presidente della quinta commissione: "Un presidente di commissione che va in giro con il foulard della Cgil e vota per la contrattazione regionale volete dirmi cosa pensa? Se ci fosse stato un consiglio straordinario a quel punto avremmo potuto chiederlo, perché forse è inutile fare il Che Guevara e poi andare lì e fare il peggio del peggio". Rispetto al Piano, "è il libro dei sogni di Barmasse per cui ha risposto su tutto Marzi: un segnale di isolamento politico importante. Su molte tematiche avrebbero dovuto rispondere altri. Abbiamo visto arroganza e il piano ha dei punti che una maggioranza autonomista progressista non poteva approvare e risponde all'adeguamento di decreti nazionali. Parliamo di regionalizzazione del contratto, dei rattoppi del Parini", conclude Guichardaz.