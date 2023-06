Piano salute, Lega attacca "maggioranza snobba confronto"

"La sanità e all'ordine del giorno è non aver voluto dare importanza a una discussione capitale per la comunità non deve essere imputato alla minoranza ma a chi è stato zitto". Lo dice Stefano Aggravi (Lega Vda) in merito alla tre giorni di consiglio culminata con l'approvazione del Piano salute e benessere 2022/2023. Le opposizioni avevano presentato 55 ordini del giorno - 28 la Lega - e nessuno è stato approvato.

"Non è la prima volta che la maggioranza è così compatta, sui voti importanti non cadono mai" prosegue Aggravi.

"La maggioranza ha chiesto una sospensione di 12 minuti per decidere come trattare oltre 60 iniziative. Volevano archiviare il piano e approvarlo, la strategia è stata 'freghiamocene di tutto'", ha aggiunto il capogruppo Lega Vda, Andrea Manfrin.