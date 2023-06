Mafia, Bertin "conoscenza per contrastare la criminalità"

"La conoscenza è la base per contrastare ogni forma di criminalità organizzata". Lo ha detto il presidente del Consiglio Valle e dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso, durante la riunione per l'approvazione dell'attività svolta nel periodo luglio 2022-giugno 2023. "In questo primo anno di vita - ha aggiunto - l'organismo antimafia ha puntato molto sull'attività formativa, rivolta ai dipendenti comunali e regionali, e su quella informativa, rivolta alla popolazione, in generale, oltre che a settori del mondo economico e professionale. Sono stati realizzati circa 15 incontri e stiamo avviando delle attività rivolte specificamente ai ragazzi come il progetto 'Giovani ambasciatori della legalità', in corso di definizione con l'Università della Valle d'Aosta. La formazione è fondamentale e, in quest'ottica, abbiamo incaricato il Comitato tecnico di individuare gli strumenti operativi a supporto degli enti locali valdostani, nell'ottica di favorire un approccio sempre più efficace e consapevole al tema della legalità a livello territoriale".

L'Osservatorio ha poi approvato le linee prioritarie delle politiche regionali in materia di legalità e di sicurezza per il 2023 e ha definito le iniziative da realizzare nel corso del 2023, tra cui una serie di incontri pubblici durante il periodo estivo-autunnale.