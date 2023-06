Dopo dibattito fiume approvato il Piano salute e benessere

Il Piano salute e benessere sociale 2022/2025 è stato approvato in Consiglio regionale con 19 voti a favore e 16 astensioni. La votazione è arrivata dopo 25 ore complessive di discussione che hanno visto respingere tutti gli ordini del giorno presentati dalle opposizioni.

Il Piano salute e benessere è un documento programmatorio che contiene, fra le altre cose, le linee da seguire su temi come l'ampliamento dell'ospedale Umberto Parini e la riorganizzazione della medicina territoriale con case di comunità e ospedali di comunità. Era fermo in commissione da aprile 2022.

Gli ordini del giorno presentati dalle opposizioni erano 55. Per tutti l'assessore alla Sanità Carlo Marzi ha chiesto il ritiro e in caso contrario annunciato l'astensione della maggioranza. Ne sono stati ritirati quattro.