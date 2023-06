Minuto di silenzio per Berlusconi, Pcp attacca sui funerali

Si è aperto con un minuto di Silenzio per Silvio Berlusconi il Consiglio regionale della Valle d'Aosta. La consigliera di Progetto civico progressista Erika Guichardaz è uscita dall'aula. Assente il consigliere Andrea Padovani, entrato in aula dopo.

Su Berlusconi è intervenuto il consigliere Pier Luigi Marquis, di Forza Italia, evidenziando le "sue qualità di uomo di Stato, di uomo politico che ha fondato il Centro destra, di imprenditore prestato alla politica. Un uomo che ha lasciato un segno importante in tutti i settori dove ha lavorato. Convinto federalista e amante delle montagne, grazie alla sua azione si è sbloccata l'acquisizione della Deval, la sottoscrizione per l'università".

Per la consigliera Chiara Minelli, Berlusconi "è stato un personaggio divisivo fino all'ultimo" e un funerale di Stato "non era mai avvenuto prima per un ex presidente del Consiglio".

Inoltre, "il lutto nazionale per definizione riguarda i sentimenti di tutta la nazione, come è accaduto per i morti dell'alluvione o le vittime del ponte Morandi" e "in questo caso non era così" perché "la storia di Berlusconi è fatta di luce e ombre, di inchieste condanne e assoluzioni e ciò non consente una serena condivisione e accettazione i un lutto collettivo".