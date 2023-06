Conseil des Jeunes valdôtains, réouverture des candidatures

Les candidatures pour la participation à la 6e édition du Conseil des Jeunes Valdôtains seront réouvertes du 23 au 30 juin: tout jeune valdôtain ayant entre 18 et 28 ans et voulant expérimenter le débat parlementaire pourra déposer sa demande directement sur le site du Cjv (www.conseiljeunesvaldotains.vda.it) ou sur le profil Instagram @conseiljeunesvaldotains A cet effet, l'équipe du Cjv propose une formation d'approfondissement sur les thèmes qui seront débattus lors de la simulation et qui feront l'objet de deux projets de loi: le système de l'éducation de Valcéjinie, le territoire fictif créé pour la simulation, et la démocratie digitale et cyber-sécurité.

La séance de formation se tiendra dimanche 25 juin, à partir de 16h, au siège du Csv Valle d'Aosta, rue Xavier de Maistre, à Aoste; elle pourra également être suivie en ligne via la plateforme Zoom.

Le Cjv, qui se base sur le modèle du Conseil de la Vallée, se tiendra à Aoste du 31 juillet au 4 août et s'adresse à 40 jeunes au maximum, qui pendant cinq jours, jouant le rôle d'assesseur, de conseiller ou de journaliste, découvriront le processus législatif et les rouages de la démocratie parlementaire.

Les critères pour la participation sont les suivants: avoir entre 18 et 28 ans au 31 juillet 2023; être résident ou être né en Vallée d'Aoste (ce critère ne s'applique pas aux étudiants de l'Université de la Vallée d'Aoste auxquels deux places sont réservées); ne pas être un élu au sein d'une collectivité publique (Conseil communal ou régional); être un citoyen motivé.

"Le Cjv - dit le président du Cjv, Pietro Signò - est une expérience qui te change la vie. La semaine de la simulation est dense de débats, échanges et amitiés profondes, mais elle n'est pas que du débat politique, elle est aussi une expérience de journalisme: les apprentis journalistes réalisent quotidiennement un journal - écrit et vidéo - sur les mises à jour des débats, proposant des approfondissements sur les thèmes de la simulation, ainsi que du contenu un peu plus créatif, voire même satirique. Si tu es un/une jeune valdôtain/valdôtaine intéressé par le journalisme dans toutes ses formes et tu veux avoir une première expérience concrète dans le domaine, à l'aide d'une experte journaliste directrice de journal, le Cjv est le choix pour toi!".