Legge affitti brevi, minoranza 'troppa approssimazione'

"La decisione di non partecipare al voto è stata presa in conseguenza della condotta dell'Assessore al Turismo e Sport e dei Commissari di maggioranza che hanno scelto di presentare e poi ritirare immediatamente una serie di emendamenti al disegno di legge, annunciando la ripresentazione degli stessi 'modificati', in Aula al prossimo Consiglio Valle.

Anche sul tema degli affitti brevi, tema al centro di questo Dl, la maggioranza di governo agisce con grande disinvoltura e approssimazione, in maniera confusa ed improvvisata". Lo scrivono in una nota i gruppi di Lega Vda, Forza Italia, Progetto civico progressista e Gruppo misto che hanno deciso di non partecipare al voto in commissione del disegno di legge 92 "Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazione per finalità turistiche".

"Si tratta di un argomento di fondamentale importanza per la nostra comunità - aggiungono - che ha significative ricadute sul settore turistico e sui nostri enti locali. Il testo di legge proposto dalla Giunta, tra l'altro, ha già suscitato molte e puntuali critiche da parte di vari portatori di interesse sentiti in Commissione che meriterebbero maggiore attenzione".