Sanità, minoranza chiede impegni su Piano per la salute

Superare le criticità legate al Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2022-2025: è l'impegno che la minoranza (Lega Vda, Forza Italia, Misto e Progetto civico progressista) chiede al Governo regionale in una mozione che sarà discussa nella prossima riunione del Consiglio Valle, in programma martedì 20 giugno, a partire dalle 15, e poi mercoledì 21 e giovedì 22 giugno 2023, a partire dalle 9.

L'ordine del giorno è composto da 61 oggetti, di cui 19 rinviati da precedenti adunanze.

In merito all'attività ispettiva, sono state presentate 12 interrogazioni di cui tre del gruppo Forza Italia (azioni per assicurare la pubblica sicurezza della zona dell'ex maneggio di Aosta; monitoraggio della temperatura di acqua e aria nelle piscine regionali; predisposizione della nuova legge sull'Edilizia residenziale pubblica), sei del gruppo Lega Vda (prevenzione degli atti vandalici nel quartiere Cogne; interventi per favorire una maggiore socializzazione in presenza dei giovani; mesures pour accélérer le passage en classe E et D des immeubles de propriété régionale; stato dei lavori del collettore fognario di Courmayeur; azioni informative sul servizio ambulatoriale per i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione; affidamento dell'azienda J.B. Festaz dell'incarico per la modifica del marchio) e tre del gruppo Progetto civico progressista (utilizzo del nome della Regione Valle d'Aosta per la sponsorizzazione online di lezioni private; ruolo delle Comunità Energetiche Rinnovabili nell'ambito del Piano Energetico Ambientale; modalità di gestione dell'Ausl VdA delle prenotazioni sanitarie).

Inoltre l'Assemblea discuterà 20 interpellanze (5 di Forza Italia, 9 di Lega Vda, 3 di Claudio Restano e tre di Progetto civico progressista), 12 mozioni e sette risoluzioni.