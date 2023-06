Piano regionale per la salute, via libera in commissione

La quinta Commissione "Servizi sociali" del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole a maggioranza - astensione dei gruppi Forza Italia e Lega Vallée d'Aoste - sul Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2022-2025 con emendamenti presentati dall'Assessore alle politiche sociali, Carlo Marzi.

"Come condiviso nell'ultima seduta della Commissione - commenta il presidente della commissione Andrea Padovani - oggi abbiamo approvato questo documento che sarà discusso nella prossima seduta del Consiglio regionale. Si tratta di un importante atto di programmazione a 360 gradi che, in parte, si sta già attuando e che delinea la vision di questa maggioranza sui servizi regionali riguardanti la salute e il benessere sociale e ne individua le priorità strategiche per il miglioramento della condizione di salute e benessere delle persone e del sistema di offerta organizzata e integrata dei servizi, pubblici e privati convenzionati".

La commissione ha poi proceduto a nominare la consigliera Chiara Minelli (Pcp) quale relatrice della proposta di legge, presentata il 31 maggio 2023 dal gruppo Progetto Civico Progressista, sulle celebrazioni dell'80/o anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia.