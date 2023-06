Consulta pari opportunità, slitta nomina presidente

E' stata rinviata a un prossimo incontro l'elezione della presidente e del comitato esecutivo della Consulta regionale per le pari opportunità, istituita nel 1983 e "riordinata" nel 2009. L'organismo si propone di "attuare politiche per il rispetto delle identità e della valorizzazione delle differenze di genere, dell'equità di distribuzione dei poteri e delle responsabilità tra i generi, del superamento delle discriminazioni, dirette o indirette, verso le donne e dell'incremento della loro partecipazione in ogni ambito".

"Saluto con piacere - dichiara il Presidente del Consiglio regionale, Alberto Bertin -la prima riunione di questa Assemblea. È un organismo importante che sollecita l'approfondimento e la diffusione del discorso sulle pari opportunità, mettendo a confronto le realtà femminili del mondo professionale, imprenditoriale, politico e dell'associazionismo".

Nominata con decreto del Presidente del Consiglio il 23 maggio scorso, la Consulta è attualmente composta da: Miguelina Santana Baldera (Uniendo Raices - Donne latino americane Valle d'Aosta); Manuela Bergamasco (Vice sindaco del Comune di Quart); Franca Borre (Union Valdôtaine); Dorina Brunod (Vice sindaco del Comune di Châtillon); Sonia Caracciolo (Lega Vallée d'Aoste); Cristina Del Favero (Cgil Valle d'Aosta); Alessandra Fanizzi (Conferenza valdostana delle professioni); Francesca Farinella (Consigliere del Comune di Ayas); Sara Favre (Union Valdôtaine); Clotilde Forcellati (Assessore del Comune di Aosta); Raffaella Foudraz (Consigliera regionale); Erika Guichardaz (Consigliera regionale); Raffaella Matar-Sahd (Centro donne contro la violenza); Fabiola Megna (Partito Democratico); Chiara Minelli (Consigliera regionale); Denise Noussan (Union Valdôtaine); Giacinta Prisant (Dora - Donne in Valle d'Aosta); Alessia Prochilo (Italia al centro Vda - Noi moderati); Raffaella Roveyaz (Consigliera del Comune di Aymavilles); Patrizia Scaglia (Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta); Maria Elena Udali (Confcommercio, Adava, Coldiretti e Confartigianato); Vera Verducci (Forza Italia); Katya Foletto (Consigliera di parità della Regione autonoma Valle d'Aosta).