Riorganizzazione amministrativa, Aggravi "finale è già scritto?"

(ANSA) - AOSTA, 13 GIU - "L'anteprima vista il 17 maggio è in realtà la presentazione di un gran finale già scritto?". E' il dubbio avanzato dal vicecapogruppo della Lega, Stefano Aggravi, in merito al ddl 107 sul processo di riorganizzazione amministrativa degli enti del comparto unico regionale. L'esame del testo in seconda commissione 'Affari generali' è iniziato lunedì 12 giugno e Aggravi è stato nominato relatore di minoranza. Le prime valutazioni erano però state presentate dal presidente della Regione, Renzo Testolin, con gli esperti di Sda Bocconi, il 17 maggio scorso alla prima e seconda commissione consiliare, in seduta congiunta.

Proprio dopo quella presentazione, Aggravi aveva chiesto 'lumi' con un documento inviato alla presidenza della Regione, del Consiglio e delle commissioni competenti e poi trasmesso anche agli esperti di Sda Bocconi. Tra i vari punti sotto esame del consigliere, anche quello delle 'ppo rafforzate'.

"Teniamo conto", scrive il vicecapogruppo leghista sul proprio blog, che durante la presentazione del 17 maggio "si tenne a precisare che il lavoro era ancora in corso, seppur si fosse di fatto già fissata almeno una data di presentazione ai primi componenti dell'amministrazione regionale (non a tutti i dipendenti coinvolti...). Dunque, tra le varie cose, considerando poi che il cambio di governo e di presidenza è avvenuto in corso di opera, mi chiedo: chi sta guidando questa 'riforma - revisione'? Allo stesso modo, mi chiedo, perché troviamo oggi in discussione questo disegno di legge che di fatto modifica un pezzo 'della coda' di questo grande processo ancor prima della conclusione delle valutazioni e del ridisegno complessivo dell'articolazione regionale? Quale è il fine, la premura di fare questo passo? I dubbi sono tanti, sono troppi e il finale sembra già scritto". (ANSA).